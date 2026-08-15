غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ105 مليار جنيه

قلص البنك المركزي المصري من حجم مستهدفات بيع أذون خزانة صباح غدًا 15-8-2026؛ على أساسي أسبوعي بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه بما يعادل 99.542 مليون دولار.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وذكر التقرير إنه من المستهدف بيع أذون الخزانة من أجلى 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 105مليار جنيه صباح غدًا الأحد.

قال التقرير إنه من المستهدف بيع أجل 91 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه بتخفيض قدره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وثبت البنك المركزي المصري من حجم بيع أجل 273 يوما بمبلغ 70 مليار جنيه منذ الأسبوع الماضي.

مع طرح البنك المركزي المصري لأذون خزانة من أجل 91 و 273 يوما بقيمة 105 مليار جنيه، سيتبقي له طرحين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 137مليار جنيه تتضمن أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما سيتم طرحهما يوم الخميس المقبل بالإضافة لاستحقاقي خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 22 مليار جنيه.