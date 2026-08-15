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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

وجّه محمد فارس، مذيع قناة الأهلي، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيدًا بما حققه خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا أنه وصل إلى مكانته الحالية بعد سنوات طويلة من التعب والجهد، وأسعد المصريين في الشوارع والبيوت، إلى جانب مواقف وصفها بأنها ستظل محسوبة له تاريخيًا تجاه قضايا تمس الضمير العربي.

حسام حسن

وقال فارس: «من واحد كان سعيد بنجاحات حسام حسن، عشان عارف إنه وصل للحتة اللي هو فيها بعد تعب سنين، وعشان فرّح المصريين في الشوارع والبيوت، وكمان عمل مواقف هتتحسب له تاريخيًا تجاه قضايا تمس الضمير العربي… فنصيحة يا كابتن حسام: حافظ على ده».

وأضاف أن حسام حسن أصبح في موقع لا يسمح له بأن تكون حياته الشخصية مادة للترند والسوشيال ميديا، مشددًا على أن كل كلمة أو تصرف يصدر عن المدير الفني للمنتخب الوطني يكون محل حساب ومتابعة من الجماهير.

واختتم فارس رسالته بالتأكيد على ضرورة أن يحرص المقربون من حسام حسن على الحفاظ على صورته العامة، قائلًا إن من يحبونه بصدق يجب أن يكونوا «أمناء عليه» ويساعدوه في الحفاظ على المكانة التي وصل إليها.

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