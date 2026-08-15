العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري85.9.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

تنسيق المرحلة الثانية 2026 .. يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة 2026 بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر محرك البحث جوجل عن تنسيق المرحلة الثانية 2026 علمي علوم ورياضة وادبي وما هي الكليات المتاحة وما هي مؤشرات أهم الكليات في تنسيق المرحلة الثانية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وبدء الاستعداد لاستقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية.

وحددت الوزارة الحد الأدنى للتقدم إلى المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، عند 220 درجة فأكثر بنسبة 68.75% للشعبة العلمية، والتي تضم طلاب علمي علوم وعلمي رياضة، بإجمالي 234 ألفًا و866 طالبًا وطالبة، بينما جاء الحد الأدنى للشعبة الأدبية عند 205 درجات فأكثر بنسبة 64.06%، بإجمالي 31 ألفًا و610 طلاب.

وبذلك يصل إجمالي عدد طلاب النظام الحديث المقرر لهم تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثانية إلى 266 ألفًا و476 طالبًا وطالبة، فيما تشمل المرحلة كذلك طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، بحد أدنى 280 درجة للشعبة العلمية بنسبة 68.29%، و240 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 58.53%.

ويبلغ إجمالي طلاب النظامين المقرر لهم التقدم للمرحلة الثانية نحو 266 ألفًا و931 طالبًا وطالبة.

بدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية اعتبارًا من الأربعاء 12 أغسطس 2026، ويستمر حتى الأحد 16 أغسطس 2026، لمدة خمسة أيام، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2026 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2026 حسب توقعات خبراء التعليم وتحليلهم للنتائج.

الحدود الدنيا من المتوقعة :



كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 88.4%

الطب البيطري 85.9%

كلية العلوم 81%