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بكرة المدرسة.. تفاصيل مبادرة توفير مستلزمات دراسية مجانية للطلاب المستحقين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بكرة المدرسة.. تفاصيل مبادرة توفير مستلزمات دراسية مجانية للطلاب المستحقين

مبادرة "بكرة المدرسة"
مبادرة "بكرة المدرسة"
خالد يوسف

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، ومع تزايد الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر المصرية، تحركت الجهات الرسمية لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي ودعم العدالة التعليمية، حيث حرصت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على إطلاق مبادرة نوعية تحت شعار "بكرة المدرسة"، تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وإتاحة الحق في التعليم المتكافئ لكل طفل، عبر توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية مجاناً للطلاب المستحقين، لضمان بداية دراسية مفعمة بالثقة والبهجة والاستعداد الكامل لتحقيق التميز والنجاح.

مبادرة بكرة المدرسة

وتستهدف مبادرة بكرة المدرسة دعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير شنطة مدرسية متكاملة تضم الأدوات والمستلزمات الدراسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساعدة الطلاب على بدء العام الدراسي الجديد بصورة أفضل.

رابط التقديم على مبادرة بكرة المدرسة

والتقديم في مبادرة بكرة المدرسة، يتم من خلال التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة للمبادرة عن طريق ولي الأمر أو الوصي القانوني، من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

خطوات التسجيل في مبادرة بكرة المدرسة

- تسجيل الدخول عبر المنصة المخصصة لـ مبادرة بكرة المدرسة.

- ادخال بيانات المتقدم بالرقم القومي.

- التقديم بواسطة ولي الأمر أو الوصي القانوني، وبحد أقصى طالبين لولي الأمر الواحد.

- إدخال محل الإقامة.

- ويتم حالة الطلب إلكترونيًا، والتي قد تظهر بإحدى الحالات التالية: «قيد المراجعة، مطلوب استكمال، مقبول، مرفوض».

الفئات المستحقة للتقديم على مبادرة بكرة المدرسة

- طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية من الأسر الأولى بالرعاية أو القريبة من خط الفقر.

- أبناء المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

- الأيتام، سواء من دور الرعاية أو داخل أسرة بديلة أو تحت وصاية قانونية.

- الطلاب ذوو الإعاقة المقيدون بالتعليم.

شروط التقديم في مبادرة بكرة المدرسة

- أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى مدارس المرحلتين الابتدائية أو الإعدادية للعام الدراسي 2026-2027

- ألا يكون الطالب قد استفاد من دعم مماثل للمستلزمات الدراسية عن العام الدراسي نفسه من وزارة التضامن الاجتماعي أو أي جهة أخرى.

- أن يكون الطالب وولي أمره من حاملي الجنسية المصرية، إلى جانب الخضوع للمراجعة ودراسة الحالة وفقًا للإجراءات المعتمدة.

المستندات المطلوبة للتقديم

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأوراق اللازمة للتقديم على مبادرة بكرة المدرسة، وهي:

- بطاقة ولي الأمر من الوجهين.

- بطاقة كل طالب، أو شهادة الميلاد لمن هم دون 15 عامًا.

- مستند الحالة الاجتماعية وفقًا للحالة.

- بيان نجاح الطالب للعام الدراسي 2025-2026.

- قرار الوصاية للطالب اليتيم، عند انطباق الحالة.

- أي مستندات إضافية قد تطلبها جهة المراجعة.

تخفيفاً للأعباء المعيشية مبادرة بكرة المدرسة مستلزمات دراسية مجانية انطلاق العام الدراسي الجديد دعم العدالة التعليمية وزارة التضامن الاجتماعي

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