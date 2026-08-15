ترامب يقلل من كلفة حرب إيران: ارتفاع أسعار البنزين كان يستحق منع النووي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "لن يعتذر أبدًا" عن اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

وبرر ذلك بأن ارتفاع أسعار الغاز كان مبررًا في سبيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال: “سعر الغاز الآن 4 دولارات. لا بأس... لقد فعلت الصواب”.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه "لن يعتذر أبداً" عن الحرب مع إيران، وقلل من شأن الخسائر المالية التي تكبدها الأمريكيون جراء هذه الحرب.

وأضاف: "لقد فعلت الصواب".

وأكد أن ارتفاع أسعار الغاز كان يستحق ذلك في سعيه لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

قال ترامب: "لكي تدفعوا مبلغاً إضافياً بسيطاً مقابل البنزين، تذكروا فقط... أننا لا نريد أن يمتلكوا سلاحاً نووياً".

ولا تزال حركة الملاحة في الممر المائي أقل من خُمس مستويات ما قبل الحرب، ولا يوجد طريق ملاحي آمن فعليًا في المنطقة، وفقًا لمجموعة استخبارات بحرية.

وحول الرسائل المتضاربة، فبينما يدّعي ترامب أنه "فعل الصواب" باتخاذه إجراءً عسكريًا ضد إيران، أشار آخرون من المقربين منه إلى تحوّل في الأمر . صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الحفاظ على انخفاض أسعار البنزين وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي يُمثلان أهمية متساوية للرئيس.

وقال نائب الرئيس، جيه دي فانس، مؤخرًا إن "الهدف الأول" هو أسعار بنزين ونفط "رخيصة" للأمريكيين، و"الهدف الثاني" هو تجنّب امتلاك إيران أسلحة نووية.

وصرح ترامب بأنه يعتزم إعلان المضيق أرضًا أمريكية بعد "القضاء على إيران"، بينما رد نائب وزير الخارجية الإيراني قائلاً إنه "لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة".