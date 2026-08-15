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جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل ، أنها ستتيح للمستخدمين إزالة العلامة المائية المرئية من المحتوى الذي يتم توليده باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو والأغاني.

وأوضحت جوجل أن تعطيل العلامة المائية المرئية لن يؤثر في العلامة المائية غير المرئية SynthID، كما سيبقى محتوى الذكاء الاصطناعي مرتبطا ببيانات الميتاداتا المتوافقة مع معيار C2PA.

وقال جوش وودوارد، نائب رئيس جوجل المسؤول عن Gemini، إن خيار تعطيل العلامة المائية سيكون متاحا في نماذج Nano Banana وOmni وLyria. 

وسيظهر الإعداد داخل Gemini ومحرر الفيديو Flow، على أن يصل الدعم إلى بحث جوجل في وقت لاحق.

Gemini

ويأتي هذا التغيير في إطار توجه متطور لدى شركات التكنولوجيا بشأن كيفية وضع علامات على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، فالعلامات المائية المرئية قد تجعل المحتوى أقل ملاءمة للاستخدامات الإبداعية والمهنية، في الوقت الذي تظل فيه الحاجة قائمة إلى وسائل تتيح التعرف على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

وقال وودوارد إن جوجل تسعى إلى تحقيق توازن بين حرية الإبداع والسلامة، موضحا أن العلامات المائية المرئية أصبحت اختيارية، بينما ستظل علامات SynthID غير المرئية وبيانات C2PA مستخدمة لتعزيز الشفافية. 

وأضاف أن المستخدمين سيظلون قادرين على الاستعانة بـGemini أو البحث للتحقق مما إذا كانت صورة ما قد أنشئت بالذكاء الاصطناعي.

طريقة إزالة العلامة المائية المرئية من وسائط الذكاء الاصطناعي

من المقرر طرح الميزة تدريجيا خلال الأيام المقبلة، وبعد وصولها سيتمكن المستخدمون من التحكم في العلامة المائية عبر الإعدادات > العلامة المائية للوسائط، لتشغيلها أو إيقافها.

وفي خطوة مرتبطة بذلك، أعلنت جوجل أيضا إتاحة مكتبة جديدة مفتوحة المصدر تحمل اسم Credentio، تتيح للمطورين دمج آلية تحقق محلية من بيانات اعتماد المحتوى المتوافقة مع معيار C2PA داخل تطبيقاتهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحرك شركة أنثروبيك المثير للجدل لإضافة علامات مائية إلى النصوص والملفات التي يتم إنشاؤها بواسطة نموذج Claude، وذلك في إطار الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.

جوجل إزالة العلامة المائية الذكاء الاصطناعي

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