قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح على موعد مع بداية جديدة.. طرابزون يفتتح الدوري التركي أمام قاسم باشا
خطوات حجز موعد في وحدات المرور المتنقلة 2026 وأبرز الخدمات المقدمة
ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
تحرك مصري صيني جديد.. تقنيات حديثة لكشف الملوثات وحماية الغذاء والبيئة
حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم.. والدفع بعدد من سيارت الإطفاء
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات متجهة إلى موسكو
صلاح يبدأ رحلة المجد من إسطنبول.. هل يكتب الفرعون المصري الفصل الأول من حكايته مع طرابزون؟
جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
85 مليون دجاجة شهريا.. حقيقة طرح الدواجن على بطاقات التموين
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. والشعبة تكشف مفاجأة
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21 الآن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك مصري صيني جديد.. تقنيات حديثة لكشف الملوثات وحماية الغذاء والبيئة

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفدًا علميًا صينيًا متخصصًا في مجالات العلوم البيئية وكيمياء الملوثات ومعالجة المياه، وذلك برفقة عدد من الأساتذة والباحثين من كلية العلوم بجامعة بني سويف ، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون العلمي والفني مع الدول الصديقة وتبادل الخبرات في المجالات البحثية والفنية .

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم أوجه التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات العلمية المصرية والصينية، من خلال أحد المشروعات المدعومة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر بين الجانبين المصري والصيني لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الملوثات وحماية البيئة، والتعاون في تطوير تقنيات التحليل والمعالجة بما يخدم البحث العلمي التطبيقي ويسهم في مواجهة التحديات البيئية والغذائية الحديثة، حيث ضم الوفد الصيني عددًا من المتخصصين والباحثين من جامعة نانجين.
 



واستعرضت مدير المعمل، الدور الذي يقوم به المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في دعم منظومة سلامة الغذاء المصرية، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية والغذائية، ثم قام الوفد بجولة علمية داخل أقسام المعمل للتعرف على الإمكانات الفنية والتقنيات الحديثة التي يمتلكها في مجال تحليل الملوثات، حيث اطلع أعضاء الوفد على عدد من الأقسام الفنية والأجهزة التحليلية المتقدمة المستخدمة في الكشف عن مختلف الملوثات الغذائية والبيئية، والتعرف على آليات التعامل مع العينات وإجراءات التحليل وضمان جودة النتائج.

وأشارت عبد اللاه، إلى  أن الزيارة تناولت تبادل الخبرات والمعلومات العلمية في مجالات فحص الملوثات الغذائية والبيئية، لما تمثله هذه الملوثات من تحديات تتطلب تطويرًا مستمرًا في أساليب الرصد والكشف والتحليل ومدى تأثيرها على الإنتاج المحلي والصادرات من المنتجات الغذائية.

 كما شهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون البحثي المشترك بين الباحثين والمؤسسات العلمية المصرية والصينية، خاصة في مجال تحليل ومعالجة المياه الملوثة بمتبقيات المبيدات والملوثات العضوية الثابتة، إلى جانب بحث إمكانية تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تستفيد من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأكدت أنه تم بحث سبل تطوير تقنيات التحليل والكشف عن الملوثات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات المعالجة، بما يسهم في إيجاد حلول علمية مبتكرة ومستدامة للتحديات المرتبطة بتلوث المياه والتربة والمنتجات الزراعية والغذائية، ودعم جهود حماية البيئة والصحة العامة، لافتة الى أهمية الانفتاح على المؤسسات العلمية الدولية وتعزيز التعاون مع المراكز البحثية والجامعات المتخصصة، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم بناء القدرات العلمية والفنية للباحثين، ويسهم في تطوير منظومة التحليل المعملي وفقًا لأحدث الاتجاهات والتقنيات العالمية.


وتعكس هذه الزيارة المكانة العلمية والفنية التي يحظى بها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ودوره المتنامي في دعم التعاون الدولي في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، فضلًا عن دوره في ربط البحث العلمي التطبيقي باحتياجات المجتمع والتحديات الفعلية في مجالات الغذاء والبيئة.

متبقيات المبيدات سلامة الغذاء الغذاء الزراعة البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

"الزراعة" تفتح أسواقًا جديدة.. قفزة في الصادرات وتحركات لدعم الإنتاج المحلي

اللجنة التوجيهية المشتركة لمشروع تحسين الزراعة

"الزراعة": اللجنة التوجيهية لمشروع «الإيسماب 2» تستعرض الإنجازات وتناقش خطة العمل القادمة

الصب الجاف "وادي النيل"

"النقل": سفينة "وادي النيل" تبحر من الصين في اتجاه مصر.. و"وادي القمر" تستعد للإبحار

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد