تحرك مصري صيني جديد.. تقنيات حديثة لكشف الملوثات وحماية الغذاء والبيئة

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفدًا علميًا صينيًا متخصصًا في مجالات العلوم البيئية وكيمياء الملوثات ومعالجة المياه، وذلك برفقة عدد من الأساتذة والباحثين من كلية العلوم بجامعة بني سويف ، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون العلمي والفني مع الدول الصديقة وتبادل الخبرات في المجالات البحثية والفنية .

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم أوجه التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات العلمية المصرية والصينية، من خلال أحد المشروعات المدعومة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر بين الجانبين المصري والصيني لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الملوثات وحماية البيئة، والتعاون في تطوير تقنيات التحليل والمعالجة بما يخدم البحث العلمي التطبيقي ويسهم في مواجهة التحديات البيئية والغذائية الحديثة، حيث ضم الوفد الصيني عددًا من المتخصصين والباحثين من جامعة نانجين.







واستعرضت مدير المعمل، الدور الذي يقوم به المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في دعم منظومة سلامة الغذاء المصرية، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية والغذائية، ثم قام الوفد بجولة علمية داخل أقسام المعمل للتعرف على الإمكانات الفنية والتقنيات الحديثة التي يمتلكها في مجال تحليل الملوثات، حيث اطلع أعضاء الوفد على عدد من الأقسام الفنية والأجهزة التحليلية المتقدمة المستخدمة في الكشف عن مختلف الملوثات الغذائية والبيئية، والتعرف على آليات التعامل مع العينات وإجراءات التحليل وضمان جودة النتائج.

وأشارت عبد اللاه، إلى أن الزيارة تناولت تبادل الخبرات والمعلومات العلمية في مجالات فحص الملوثات الغذائية والبيئية، لما تمثله هذه الملوثات من تحديات تتطلب تطويرًا مستمرًا في أساليب الرصد والكشف والتحليل ومدى تأثيرها على الإنتاج المحلي والصادرات من المنتجات الغذائية.

كما شهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون البحثي المشترك بين الباحثين والمؤسسات العلمية المصرية والصينية، خاصة في مجال تحليل ومعالجة المياه الملوثة بمتبقيات المبيدات والملوثات العضوية الثابتة، إلى جانب بحث إمكانية تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تستفيد من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأكدت أنه تم بحث سبل تطوير تقنيات التحليل والكشف عن الملوثات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات المعالجة، بما يسهم في إيجاد حلول علمية مبتكرة ومستدامة للتحديات المرتبطة بتلوث المياه والتربة والمنتجات الزراعية والغذائية، ودعم جهود حماية البيئة والصحة العامة، لافتة الى أهمية الانفتاح على المؤسسات العلمية الدولية وتعزيز التعاون مع المراكز البحثية والجامعات المتخصصة، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم بناء القدرات العلمية والفنية للباحثين، ويسهم في تطوير منظومة التحليل المعملي وفقًا لأحدث الاتجاهات والتقنيات العالمية.



وتعكس هذه الزيارة المكانة العلمية والفنية التي يحظى بها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ودوره المتنامي في دعم التعاون الدولي في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، فضلًا عن دوره في ربط البحث العلمي التطبيقي باحتياجات المجتمع والتحديات الفعلية في مجالات الغذاء والبيئة.