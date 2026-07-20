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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سلامة الغذاء: نجاح استكمال تقييم خطة رقابة متبقيات المبيدات للصادرات المصرية

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
أ ش أ

نجحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في استكمال الإجراءات الخاصة بتقييم خطة العمل المحدثة للرقابة على متبقيات المبيدات في بعض الأغذية ذات الأصل النباتي المعدة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها محصول الفراولة.

جاء ذلك استجابة للتوصيات الصادرة عن فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية بشأن تقييم نظم الرقابة الرسمية المطبقة في مصر؛ لضمان توافق المنتجات الغذائية والزراعية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية مع المتطلبات والمعايير المعتمدة.

كان فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية قد أجرى زيارة إلى مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، بهدف تقييم منظومة الرقابة الرسمية والإجراءات المتبعة، لضمان امتثال المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للحدود والاشتراطات الخاصة بـ "متبقيات المبيدات".

وعقب صدور توصيات فريق المراجعة، ملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، على تحديث وتنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف تطوير منظومة الرقابة وتعزيز آليات المتابعة والتتبع والرقابة القائمة على تقييم المخاطر.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن استكمال تقييم خطة العمل المحدثة يعكس حجم التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تطوير منظومة الرقابة المصرية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح الهوبي أن الحفاظ على ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية يتطلب تطبيق منظومة رقابية متطورة تعتمد على العلم وتحليل المخاطر والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات المصدرة.

وتوجه رئيس الهيئة بالشكر إلى جميع الجهات الوطنية الشريكة التي ساهمت في استكمال الإجراءات الخاصة بخطة العمل المحدثة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وجهاز التمثيل التجاري المصري، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أهمية تكامل الجهود الوطنية لدعم المنظومة التصديرية المصرية، وتعزيز قدرة المنتجات الغذائية والزراعية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير منظومتها الرقابية وفق نهج استباقي يعتمد على تحليل وتقييم المخاطر، وتعزيز نظم التتبع والرقابة على امتداد سلسلة الغذاء، بما يسهم في حماية سمعة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية عالميًا.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن استكمال تقييم خطة العمل المحدثة يمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية لترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة لسلامة الغذاء، وتعزيز الثقة الدولية في كفاءة نظم الرقابة المصرية.

وتواصل الهيئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، تنفيذ خطط التطوير المستمر للمنظومة الرقابية ومواكبة المتطلبات الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية والزراعية الآمنة وعالية الجودة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة

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