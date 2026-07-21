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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يفرض رسوما تجارية بنسبة 50% على البضائع الكندية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 مذكرات تنص على فرض الرسوم التجارية بنسبة 50% على مختلف البضائع الكندية ردا على القيود على الصادرات الأمريكية في كندا.


وأشار بيان للبيت الأبيض، يوم الاثنين، إلى أن الرسوم تشمل نحو 300 نوع من البضائع، بما فيها الهواتف الذكية والرادات وأجهزة الاتصال والأسمنت والبلاستيك والملابس والأثاث وبعض المستلزمات الرياضية، والعسل والنباتات الحية والورق والقطع الفنية وغيرها.

وتم فرض رسوم إضافية أيضا على مختلف أنواع المشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الكندية الصنع.

ومع ذلك استثنت الولايات المتحدة من الرسوم الصادرات الكندية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن، بما فيها موارد الطاقة وأسمدة البوتاسيوم والأسماك والمعادن النادرة.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الإضافية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 19 أغسطس المقبل.

الرسوم التجارية الصادرات الأمريكية دونالد ترامب البضائع رسوم إضافية

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