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الأرصاد: موجة حارة مستمرة ودرجات الحرارة تصل إلى 44 درجة خلال الأيام المقبلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: موجة حارة مستمرة ودرجات الحرارة تصل إلى 44 درجة خلال الأيام المقبلة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بموجة حارة تستمر خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على السواحل الشمالية، وبين 37 و39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 38 و44 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأضاف أن الشبورة المائية الكثيفة تتكون على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة في الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وأكد أن نشاط الرياح يظهر على فترات متقطعة في عدد من المناطق، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات أعلى من الحرارة المسجلة في الظل.

وفي سياق متصل، أوصت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، مع استخدام واقيات الشمس، وركن السيارات في أماكن مظللة، وتغطية مقاعد الأطفال داخل السيارات للحد من تأثير الحرارة المرتفعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الارصاد

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