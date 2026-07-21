بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام

أعلن الكرملين الثلاثاء أنه "لا أمل" في تحسين العلاقات مع المملكة المتحدة، وذلك بعد يوم من تولي رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام منصبه، في حين انتقدت موسكو دعمه لأوكرانيا.

تعتبر روسيا المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول الغربية عدائية، حيث وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب سلسلة من القضايا - بما في ذلك اتهامات التسميم الروسي على الأراضي البريطانية - والتي برزت منذ فترة طويلة كواحدة من الداعمين الرئيسيين لكييف عندما اندلعت الحرب الأوكرانية.

"ليس لدينا مثل هذه الآمال"، هكذا قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، رداً على سؤال من الصحفيين حول إمكانية تحسن العلاقات.

وقال بيسكوف: "كان من بين أولى إجراءاته (بورنهام) إصدار بيانات تعبر عن دعمه لأوكرانيا، وبالتالي، نيته بذل كل ما في وسعه لمواصلة الحرب".

تحدث بورنهام، الذي تولى منصبه في داونينج ستريت خلفاً لكير ستارمر، إلى فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الأوكراني في أول يوم له في منصبه يوم الاثنين.

وقال إنه سيخبر زيلينسكي بأنه "لن يكون هناك أي تغيير" في سياسة لندن تجاه أوكرانيا، وأنه "سيكون معه بنسبة 100%".

شغل بورنهام منصب عمدة مانشستر قبل أن يصبح رئيساً للوزراء.

استضافت لندن زيلينسكي في عدة جولات من المحادثات حول كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.