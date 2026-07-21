وكالة الطاقة الدولية: تصعيد التوتر في الشرق الأوسط يُفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تُراقب عن كثب الوضع في أسواق النفط في أعقاب التطورات الأخيرة في الصراع بالشرق الأوسط، مؤكدة أن تصعيد التوتر في المنطقة يُفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط.

وذكر بيان أصدره اليوم الثلاثاء المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، حول أسواق النفط، أن "تصاعد الأعمال العدائية التي تُؤثر على مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة في المنطقة يُؤدي إلى زيادة المخاوف بشأن أمن الإمدادات والغموض الذي يكتنف توقعات السوق. كما تُفاقم التهديدات التي تُحيط بمضيق باب المندب، الذي اكتسب أهمية متزايدة كممر بديل لمضيق هرمز، هذه المخاوف".

وأكد البيان أنه "لا مجال للتراخي بشأن أمن النفط في ظل تصاعد الأعمال العدائية واستمرار انخفاض المخزونات التجارية المتاحة. لم تشهد أنشطة المصافي وإمدادات المنتجات النفطية انتعاشا مماثلا لانتعاش شحنات النفط الخام، مما يعني أن أسواق المنتجات النفطية المكررة، بما فيها الديزل والبنزين، تشهد شحا أكبر بكثير من أسواق النفط الخام".

وأضاف البيان: "تؤكد وكالة الطاقة الدولية مجددا أن التوصل إلى حل للنزاع القائم، يشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، أمرٌ ضروري لتجنب المزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي".