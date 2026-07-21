مهرجان تورنتو السينمائي يعلن قائمة أفلام بلاتفورم لعام 2026

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي تقدمه شركة "روجرز"، عن برنامج "بلاتفورم" لعام 2026، وهو القسم التنافسي الوحيد في المهرجان، والذي يحتفي بالرؤى الإخراجية الاستثنائية وأصوات صنّاع الأفلام المستقلين.



ويُعد قسم "بلاتفورم"، الذي يحمل اسمه تيمنًا بفيلم المخرج الصيني جيا تشانغ-كه الثاني الرائد، منصة انطلاق نحو موسم الجوائز والأضواء العالمية، وقد قدّم للعالم أسماء بارزة مثل باري جينكينز (Moonlight)، ودارياس ماردر (Sound of Metal)، وويليام أولدرويد (Lady Macbeth)، وسارة غافرون (Rocks)، وأنتوني شيم (Riceboy Sleeps)، ويون غا-أون (The World of Love).



وفي دورته الحادية عشرة هذا العام، تضم قائمة "بلاتفورم" 12 فيلمًا، هي: "Angh" لثيجا ريو، و"Brace Your Heart" لأماندا كيرنيل، و"Djinn Wedding" لفريت كاراهان، و"Idda" لإيرين ديونيزيو، و"In the Heart of the South" لنايلا إينوكسوك، و"Masc" لبيرتيل نيلسون، و"On Behalf of My Son" لغابرييل مارتينز، و"Silenced Nights" للورانس فاخاردو، و"The Smell of Apples" لجون ترينغوف، و"The World Before" ليون دان-بي، و"Wild Wild East" ليان هولوبك.







ويفتتح البرنامج فيلم "Children Untold" للمخرجة اليابانية المرموقة ميوا نيشيكاوا، ليُعرض للمرة الأولى عالميًا بصالة السينما الأولى بمجمع "تيف لايت بوكس"، حيث ستشهد جميع أفلام البرنامج عروضها العالمية الأولى.



وفي هذا الصدد، قالت أنيتا لي، رئيسة البرمجة بالمهرجان: إن برنامج "بلاتفورم" أُنشئ أساسًا لتسليط الضوء على الأصوات الإخراجية المتفردة، وأن الاختيارات الاثني عشر لهذا العام تعكس تصورًا خلّاقًا للسينما المستقلة الجديدة.



وفي إنجاز بارز لهذا البرنامج، بات الفيلم الفائز الناطق بغير الإنجليزية في قائمة "بلاتفورم" مؤهلاً مباشرة للتنافس على جائزة أفضل فيلم دولي في حفل الأوسكار التاسع والتسعين، ليصبح مهرجان تورنتو واحدًا من ستة مهرجانات سينمائية دولية فقط حول العالم تتمتع بهذه الميزة.



تقام الدورة الحادية والخمسون من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي تقدمه "روجرز"، خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر 2026.