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انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا شهدنا ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الأربعاء، حيث سجلت القاهرة الكبرى أعلى درجات حرارة منذ بداية فصل الصيف، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى بلغت 39 درجة مئوية، بينما وصلت المحسوسة إلى نحو 41 درجة؛ بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”،  أن غدا الخميس يشهد استمرار الأجواء شديدة الحرارة، مع تسجيل العظمى نحو 40 درجة مئوية، فيما تتراوح الحرارة المحسوسة بين 42 و43 درجة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يزيد من نسب الرطوبة.

وأوضحت غانم أن الموجة تبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة بنحو 3 درجات، لتسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، بينما تتراوح الحرارة المحسوسة بين 39 و40 درجة، مع استمرار تأثير الرطوبة.

يجعل الإحساس بالحرارة أعلى من القيم المسجلة

وأشارت إلى أن الانخفاضات تستمر تدريجيًا خلال يومي الأحد والإثنين، لتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34 و36 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس سيعود إلى معدلاته الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة، وهو ما يجعل الإحساس بالحرارة أعلى من القيم المسجلة.

منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوي الموجة شديدة الحرارة درجات حرارة الرطوبة

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