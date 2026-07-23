بدعم من القوات الأمريكية.. السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز

أكد الجيش الأمريكي أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز، بدعم من القوات العسكرية الأمريكية، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان، أن حركة السفن التجارية عبر المضيق مستمرة، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تقدم الدعم اللازم لضمان استمرار حركة الملاحة البحرية وحماية السفن العابرة.

ويأتي تأكيد الجيش الأمريكي في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد العسكري على حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، خاصة أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق قد ينعكس على أسواق النفط العالمية وتكاليف الشحن والتأمين.

وتواصل الولايات المتحدة انتشار قواتها البحرية والعسكرية في المنطقة، في إطار جهودها الرامية إلى تأمين الممرات البحرية وحماية السفن التجارية، في وقت تراقب فيه الجهات الدولية المعنية تطورات الوضع الأمني في مضيق هرمز عن كثب.

ويشير استمرار عبور السفن التجارية، وفق التصريحات الأمريكية، إلى أن حركة الملاحة لم تتوقف بشكل كامل، رغم المخاطر الأمنية والتوترات التي تشهدها المنطقة، بينما تظل سلامة السفن وحرية الملاحة من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الدولية.

وتترقب الأسواق العالمية التطورات المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة إلى حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وسط دعوات دولية للحفاظ على حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تعطيل حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية حول العالم.