طبيبة مصرية: الطبيب المصري يعمل تحت ضغط وبأقل الإمكانيات

أكدت الدكتورة مروة صلاح، الطبيبة المصرية العاملة في الكويت، أن ما قامت به من إنقاذ راكب على متن طائرة كان واجبًا مهنيًا، مشيدة في الوقت نفسه بكفاءة الطبيب المصري، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها داخل المنظومة الصحية.

الطبيب لا يملك رفاهية التردد

قالت الدكتورة مروة صلاح إن الطبيب لا يمكنه تجاهل نداء الاستغاثة إذا كان قادرًا على المساعدة، مؤكدة أنه في حال عدم القدرة على التعامل مع الحالة يجب إبلاغ المسؤولين فورًا حفاظًا على حياة المريض.

تكريم بعد إنقاذ راكب

وأشارت إلى أنها فوجئت بردود الفعل الواسعة بعد الواقعة، موضحة أن مصر للطيران كرمتها، كما ستكرمها نقابة الأطباء، لكنها شددت على أن ما قامت به كان جزءًا من واجبها المهني.

إشادة بالطبيب المصري

وأوضحت أن الطبيب المصري يمتلك خبرة عملية كبيرة اكتسبها من العمل في ظروف صعبة، قائلة إن الأطباء في مصر يحققون نتائج متميزة رغم نقص الإمكانيات والضغوط اليومية.