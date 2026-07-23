أزمة زيزو مستمرة.. الزمالك يرفض قرار حفظ القضية ويطالب بحقوق النادي

أكد الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي لم يحصل حتى الآن على حيثيات قرار حفظ القضية المقدمة ضد أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الفريق السابق، مشددًا على أن الإدارة القانونية تتابع الأمر بشكل كامل.

وأوضح شعيب، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن الزمالك يتمسك بحقوقه الإعلانية الخاصة باللاعب، مؤكدًا أن النادي سيقوم بتقديم استئناف على قرار حفظ القضية فور الاطلاع على الحيثيات، من أجل الحفاظ على حقوقه القانونية.

وأضاف المستشار القانوني أن نادي الزمالك مستمر في شكواه ضد أحمد مصطفى “زيزو”، ولن يتراجع عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حتى يحصل النادي على كامل حقوقه.