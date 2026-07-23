انفراجة في أزمة مستحقات إبراهيما نداي مع الزمالك... تفاصيل

اقترب نادي الزمالك من إسدال الستار على واحدة من أبرز القضايا المالية التي واجهته خلال الفترة الماضية، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه السابق السنغالي إبراهيما نداي بشأن تسوية مستحقاته المالية، في خطوة من شأنها إنهاء الأزمة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة

وأكدت مصادر داخل النادي أن المفاوضات التي قادها محامي الزمالك نصر عزام شهدت تقدماً كبيراً، بعدما أبدى اللاعب موافقته على المقترح المقدم من إدارة النادي، وهو ما يمهد لإغلاق الملف بصورة نهائية.

تفاصيل الاتفاق بين الطرفين

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق ينص على حصول إبراهيما نداي على 40 في المائة من إجمالي مستحقاته المالية دفعة واحدة، على أن يتم سداد النسبة المتبقية، والبالغة 60 في المائة، على أربعة أقساط شهرية متساوية، وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

ويأتي هذا الحل بعد مفاوضات مكثفة استمرت خلال الفترة الماضية، بهدف الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، وتجنب أي تصعيد جديد قد يترتب عليه أعباء إضافية على النادي.

توقيع التسوية خلال ساعات

ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاق التسوية بشكل رسمي غداً، بعد الانتهاء من مراجعة جميع البنود القانونية، تمهيداً لإرسال نسخة من الاتفاق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح يوم السبت المقبل، لاعتماد التسوية وإغلاق القضية بشكل نهائي.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء هذا الملف سريعاً، باعتباره من القضايا المهمة التي تؤثر على موقف النادي في عدد من الملفات المتعلقة بالتراخيص وقيد اللاعبين، إلى جانب حرصها على تسوية الالتزامات المالية العالقة.

خطوة مهمة نحو إنهاء الملفات المالية

ويمثل الاتفاق المرتقب مع إبراهيما نداي خطوة إيجابية ضمن خطة الزمالك لتسوية النزاعات المالية مع اللاعبين السابقين، وتقليل العقوبات والمشكلات المرتبطة بالمستحقات المتأخرة.

وفي حال اعتماد التسوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيكون الزمالك قد أنهى واحدة من أبرز القضايا التي شغلت جماهيره خلال الفترة الأخيرة، بما يمنح الإدارة دفعة قوية للتفرغ لبقية الملفات الرياضية والإدارية استعداداً للموسم الجديد، مع مواصلة العمل على استقرار الأوضاع المالية للنادي وتعزيز قدرته على الوفاء بجميع التزاماته المستقبلية.





