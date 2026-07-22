المستشارة أمل عمار تلتقي بعضوات فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة

على هامش زيارتها لمحافظة كفر الشيخ، التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بعضوات فرع المجلس بالمحافظة، وذلك في إطار حرصها على متابعة جهود الفروع بالمحافظات وتعزيز التواصل المباشر معها.

وخلال اللقاء، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بزيارة محافظة كفر الشيخ، مثمنةً جهود الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وعضوات الفرع، وما يقدمنه من عمل مخلص أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في خدمة المرأة والمجتمع.

وأكدت رئيسة المجلس على أهمية فروع المجلس بالمحافظات باعتبارها الأذرع الرئيسية للمجلس، مشيرةً إلى أن لكل محافظة طبيعتها واحتياجاتها، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات العمل بما يتناسب مع التحديات التي تواجهها.

كما استمعت المستشارة أمل عمار إلى عدد من المقترحات التي طرحتها عضوات الفرع، لا سيما المتعلقة بالتوعية بمخاطر العنف الإلكتروني وتعزيز الثقافة الرقمية، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال من خلال تنظيم فعاليات توعوية بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في رفع الوعي التكنولوجي لدى السيدات والفتيات.

وشددت المستشارة أمل عمار كذلك على أهمية نشر ثقافة التيسير في تكاليف الزواج والحد من المغالاة، لما لذلك من أثر في دعم استقرار الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عن الشباب، مشيدةً بالجهود والمبادرات التي تستهدف ترسيخ هذه الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها