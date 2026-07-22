القومي للمرأة تتفقد الأرض المخصصة لإنشاء فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ

في إطار زيارتها لمحافظة كفر الشيخ، تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، يرافقها المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، الأرض المخصصة لإنشاء المقر الجديد لفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة والمجلس.



حيث أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ كفر الشيخ على تخصيص قطعة الأرض لإنشاء مقر فرع المجلس بالمحافظة، مؤكدةً أن إنشاء مقر جديد للفرع يمثل إضافة مهمة لدعم جهود المجلس وتعزيز أنشطته وبرامج التمكين التي ينفذها المجلس للمرأة على أرض المحافظة .



ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، أن إنشاء المقر الجديد لفرع المجلس سوف يتيح تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية وبرامج التمكين التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، والوصول إلى أكبر عدد من السيدات بالمحافظة وتلبية احتياجاتهن من خلال البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت المستشارة أمل عمار والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ مقر المعرض الدائم الذى خصصته المحافظة ليضم مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية التي تقوم بإنتاجها السيدات المستفيدات من برامج ومشروعات التمكين الاقتصادي التي ينفذها المجلس .

وقد ضم وفد المجلس الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس والمتحدث الرسمي،والدكتورة سلمى دوراه عضوة المجلس والأستاذة أسماء البغدادى المديرة العامة للإدارة العامة للمكتب الفني والأستاذة نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس والاستاذة غادة السمان كبير أخصائين للادارة العامة للفروع.