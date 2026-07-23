أكثر من 146 ألف زيارة لمنصة الصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 146 ألفًا و530 زيارة للمنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منذ إطلاقها في مارس 2022 وحتى اليوم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتوسيع نطاق خدمات الدعم النفسي والاستشارات الطبية عبر المنصة الإلكترونية، وتعزيز التوعية بأهمية الصحة النفسية وسبل الحصول على الخدمات المتخصصة.

المستخدمين أكملوا 36 ألفًا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن المستخدمين أكملوا 36 ألفًا و71 استبيانًا إلكترونيًا، فيما بلغ إجمالي الجلسات العلاجية الافتراضية 16 ألفًا و908 جلسات.

وأشار إلى أن شهر يوليو 2026 شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث سجلت المنصة 1213 زائرًا، واستفاد 587 مريضًا من الخدمات الطبية، مع إنجاز 1127 استبيانًا خلال الشهر نفسه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن 70% من زوار المنصة إناث مقابل 30% ذكور، وأن 69% منهم غير متزوجين، فيما شكلت الفئة العمرية من 15 إلى 25 عامًا النسبة الأكبر. كما بلغت نسبة غير العاملين 66% من إجمالي المستخدمين.

وأكد الدكتور عباس أن المنصة تقدم خدمات مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لكل الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط. ودعا المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة من خدماتها عبر الرابط: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

وأضاف أنه يتم عقد اجتماعات دورية للمعالجين لتطوير الخدمات، وتذليل المعوقات التقنية، وزيادة أعداد الأطباء والأخصائيين النفسيين لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للجمهور بشكل مستمر.