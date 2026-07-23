ارتفاع واردات الأردن من النفط 42% خلال أول 5 أشهر من 2026

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كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن ارتفاع قيمة واردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للتقرير الشهري للتجارة الخارجية، ارتفعت أيضًا قيمة واردات اللدائن ومشتقاته "البلاستيك" بنسبة 8.5% خلال الفترة نفسها.

في المقابل، سجلت عدة بنود تراجعا في قيمة الواردات، أبرزها الحلي والمجوهرات الثمينة التي انخفضت بنسبة 40.2%، تلتها الأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات بنسبة 9.4%، فيما تراجعت واردات الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 7%.