قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خادم الحرمين وولي عهده يبعثان برسالة تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو
سفارة أوكرانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو
عموتة يطمئن على دوليي الأهلي عبر زووم.. ورسائل خاصة قبل العودة للتدريبات
العد التنازلي بدأ.. بشكتاش يسابق الزمن لحسم صفقة محمد صلاح
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية ضمان دخول المساعدات إلى غزة ووقف التصعيد
التعليم تنفي إنتهاء التصحيح و تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026
التعليم تنفي التلاعب في درجات الطلاب بالكنترولات قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة
وكيل الأزهر: انتهاء أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بالكامل والإعلان نهاية يوليو
إيران.. مقتل 2 من عناصر حرس الحدود خلال اشتباك مسلح مع خلية إرهابية
وزير الاستثمار: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية
موعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف لمناقشة ملف زيادة عدد الأندية في البطولات الأفريقية
إعلام عبري: إصابة شخص في عملية طعن قرب مستوطنة ألون موريه بالضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

صورة من المقطع المتداول
صورة من المقطع المتداول
عبدالصمد ماهر

 تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراقصة ترتدي ملابس طبيبة، داخل إحدى عيادات الأسنان، أثناء أستعراضها  مقاطع  للرقص الشرقي.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعاً بين رواد وسائل التواصل بين السخرية والغضب والمطالبة بالتحقيق في هذا الأمر. 

 وعقب تداول هذا المقطع، بدأ فريق التحقق من المحتوى بموقع  «صدى البلد» الإخباري بفحص الفيديو المتداول، وتم التوصل إلى حساب صاحبة الفيديو التي نشرت عددا من مقاطع الرقص على حسابها الشخصي بملابس مختلفة ما بين عيادة أسنان وبدلة رقص شرقي، وأخرى خلال تواجدها في الجيم. 

 

مفاجأة في بلد أكونت الحساب 

 وبفحص الفريق لأكونت صاحبة الحساب والمعلومات الشخصية عنها، تبين أن  الحساب تم إنشاؤه في شهر مايو 2026، وبلد الإقامة “إســـ.رائيل”، ونشرت حتى الآن ما يقرب من 49 مقطع فيديو جميعها فيدوهات راقصة. 

 وفي أول رد، أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، عدم التطرق لهذا الموضوع لا سيما أن الوواقعة ليست داخل عيادة أو منشاة في جمهورية مصر العربية،  نافياً ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق في هذا الأمر. 

 ودعا المصدر جميع المواطنين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة الصحيحة من خلال المصادر الرسمية، مع التحقق مما يتم تداوله. 

رقص شرقي وزارة الصحة طبيبة اسنان عيادة اسنان ؤقص شؤقي داخل عيادة اسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

المتهمه

ملابس وألفاظ غير لائقة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو رسالة وطنية تجسد رؤية مصر للتنمية والاستقرار

الدعم النقدي

قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. 7 شروط تضمن استمرار صرف دعم «تكافل» للأسر المستحقة

مستشفى قنا

نائب الوفد: إقالة مدير مستشفى قنا وحدها لا تكفي لإنهاء الأزمة

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد