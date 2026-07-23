مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراقصة ترتدي ملابس طبيبة، داخل إحدى عيادات الأسنان، أثناء أستعراضها مقاطع للرقص الشرقي.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعاً بين رواد وسائل التواصل بين السخرية والغضب والمطالبة بالتحقيق في هذا الأمر.

وعقب تداول هذا المقطع، بدأ فريق التحقق من المحتوى بموقع «صدى البلد» الإخباري بفحص الفيديو المتداول، وتم التوصل إلى حساب صاحبة الفيديو التي نشرت عددا من مقاطع الرقص على حسابها الشخصي بملابس مختلفة ما بين عيادة أسنان وبدلة رقص شرقي، وأخرى خلال تواجدها في الجيم.

مفاجأة في بلد أكونت الحساب

وبفحص الفريق لأكونت صاحبة الحساب والمعلومات الشخصية عنها، تبين أن الحساب تم إنشاؤه في شهر مايو 2026، وبلد الإقامة “إســـ.رائيل”، ونشرت حتى الآن ما يقرب من 49 مقطع فيديو جميعها فيدوهات راقصة.

وفي أول رد، أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، عدم التطرق لهذا الموضوع لا سيما أن الوواقعة ليست داخل عيادة أو منشاة في جمهورية مصر العربية، نافياً ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق في هذا الأمر.

ودعا المصدر جميع المواطنين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة الصحيحة من خلال المصادر الرسمية، مع التحقق مما يتم تداوله.