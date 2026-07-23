أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

قالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إنها استيقظت داخل مصحة في محافظة القاهرة بين أشخاص لا تعرفهم، بعدما نُقلت إليها وهي فاقدة الوعي.

وأضافت أنها علمت أن تحليل المخدرات الذي أُجري لها أثبت أنها «مش بتتعاطى»، مؤكدة أن نتيجة التحليل لم تكن كافية لخروجها من المصحة، وأنها لم تكن تعرف حتى اسم المكان الذي وُضعت فيه.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها سألت مشرفة الدار عن سبب وجودها، فأخبرتها بأن أسرتها قالت إنها «بتهلوس»، لكنها فوجئت بأن المشرفة تؤكد أنها لم تلاحظ عليها أي سلوك غير طبيعي، وقالت لها: «أنا عمري ما بنام مع أي حالة... إنتي الوحيدة اللي نمت معاكي في الأوضة، لا هلوستي ولا قمتي عملتي أي حاجة، ودخلتي الحمام ورجعتي وبتتكلمي معايا عادي». وأوضحت هايدي أنها أخبرتها بأنها تعتقد أن أسرتها أحضرتها إلى المصحة بسبب رفضهم زواجها من عماد.

وأكدت هايدي أنها وافقت على كل الإجراءات الطبية، وقالت للمشرفة: «اعملي لي كل التحاليل»، مشيرة إلى أن نتيجة التحليل جاءت سليمة، لكنها أُبلغت بأن الطبيب النفسي لا يحضر سوى يوم الأحد، أي يوم واحد فقط أسبوعيًا، وهو الوحيد الذي يقرر خروج المرضى أو استمرار احتجازهم، مضيفة أن المصحة – بحسب ما علمته – ليس بها أطباء آخرون يتابعون الحالات بصورة يومية.

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