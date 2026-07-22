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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هايدي الشابوري: الطبيب النفسي أكد أنني سليمة وما أمر به خلافات عائلية

هايدي الشابوري
هايدي الشابوري
رحمة سمير

قالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إنّ الطبيب النفسي الذي تابع حالتها داخل المصحة أكد لها بشكل واضح أنها لا تعاني من أي مرض نفسي، موضحة أنه أخبرها بأن ما تمر به «مشاكل عائلية»، وأنه لا يستطيع وصف أي أدوية نفسية لها.

وأضافت أن مديرة الدار التقطت صورة للروشتة، وكانت – بحسب روايتها – خالية تمامًا من أي علاج، مؤكدة أن الطبيب طلب فقط تحديد موعد لمتابعة حالتها.

وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها ناشدت شقيقها قائلة: «أنا مش مريضة، قول لهم ما يدونيش الأدوية دي»، إلا أنها فوجئت – وفق روايتها – بأنه طلب من مشرفة الدار أن تتعامل معها «زيها زي المرضى النفسيين اللي جوه».

وأوضحت أنها كانت تتوسل إلى المشرفة قائلة: «والنبي ما تديهولي تاني أنا بموت منه»، مؤكدة أن الدواء كان يرهق جسدها، ويؤثر في نظرها، ويتسبب في رعشة شديدة.

وأكدت هايدي أن مشرفة الدار أبلغتها بأن الطبيب لم يكتب لها أي علاج، ولذلك امتنعت عن إعطائها الأدوية بعد الأيام الأولى، لكنها طلبت منها فقط أن تخبر شقيقها بأنها تتناول العلاج إذا سأل عنها، مشيرة إلى أنها التزمت بذلك حتى لا تتعرض لمزيد من الضغوط داخل المصحة.

facebook.com/reel/1028351949911115/?locale=ar_AR 

هايدي الشابوري الطبيب النفسي «مشاكل عائلية أدوية أدوية نفسية

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