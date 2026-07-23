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قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026
أوائل الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

قبل أيام من الاعتماد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2026، تستعد كنترولات الثانوية العامة 2026 لإجراءات إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026.

وتشمل قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان أي تفاصيل بشأن أسماء أو مجاميع أو محافظات أوائل الثانوية العامة 2026 مؤكدة أن القائمة سيتم اعدادها بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد .

أوائل الثانوية العامة 2026 .. كيف يتم اختيارهم ؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ،  أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.

وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا
أكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 .

وسيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم
أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة
أوائل الثانوية العامة 2026 أدبي
أوائل الثانوية العامة 2026 مكفوفين
أوائل الثانوية العامة 2026 STEM
أوائل الثانوية العامة 2026 دمج
نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد
أعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 
للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد 

https://natega.elbalad.news/Registration


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اكتب رقم الجلوس
حدد المحافظة
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حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
اختر “نظام جديد / نظام قديم”
اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
اضغط على تسجيل البيانات.
 

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