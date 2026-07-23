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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وتمشيط وقصف مدفعي يستهدف عدة مناطق

تصعيد إسرائيلي
تصعيد إسرائيلي
أ ش أ

شهد جنوب لبنان، مساء اليوم، تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، حيث نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة؛ انطلاقًا من بلدة الخيام باتجاه منطقة نبع إبل السقي، وسط سماع أصوات إطلاق نار متواصل في المنطقة.

وفي سياق متصل، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت أرضًا مفتوحة بمحاذاة نهر الليطاني على طريق الخردلي، مطلقة أربعة صواريخ.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات، فيما تتابع الجهات المعنية تطورات الوضع الميداني.

كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة مجدل زون بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت البلدة، في حين تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي مركز؛ ما زاد من حدة التوتر الأمني في المنطقة.

جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا جيش الاحتلال الإسرائيلي

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