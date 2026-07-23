محمد أضا: إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات هدفه إرضاء الفيفا والأندية الأوروبية فقط

انتقد الإعلامي محمد طارق أضا إعلان الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، تثبيت مسألة إقامة نهائيات كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات وليس كل سنتين كما كان الوضع.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أسوأ شيء قيل في المؤتمر هو مسألة إن كأس أمم أفريقيا ستُقام بعد ذلك كل 4 سنوات».

وأردف قائلًا: «هذا القرار جاء من أجل إرضاء الأندية الأوروبية وإرضاءً للفيفا فقط».

وتابع قائلًا: «لو كان الهدف هو تطوير الكرة الأفريقية فالأفضل أن تُقام كأس أمم أفريقيا كل سنتين، والدول تنتظر أن تُقام البطولة على أرضها من أجل تطوير البنية التحتية لها، فهذا القرار غريب جدًا».