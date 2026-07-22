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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز قرارات موتسيبي في اجتماع كاف.. تحديد موعد عمومية الاتحاد وفتح باب استضافة أمم أفريقيا

موتسيبي
موتسيبي
إسراء أشرف

كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن عدد من القرارات والملفات المهمة خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها الاستعدادات الخاصة ببطولات كأس الأمم الإفريقية ومستقبل الحقوق التجارية للمسابقات القارية.

 

وجاءت أبرز قرارات رئيس "كاف" كالتالي:

تأكيد إقامة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، مع استمرار العمل على تجهيز الملاعب ومرافق التدريب وأماكن الإقامة، لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق بالحدث القاري.

فتح باب الترشح لاستضافة نسخ كأس الأمم الأفريقية 2028 و2032 و2036، حيث أكد الاتحاد الأفريقي تلقيه عددًا من الطلبات المميزة من الدول الراغبة في تنظيم البطولة خلال السنوات المقبلة.

طرح مناقصة لإدارة الحقوق التجارية لبطولات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 2028 حتى 2036، بعد وصول عروض من عدد من الوكالات الدولية الكبرى المتخصصة في هذا المجال.

تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية رقم 48 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تقرر إقامتها في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم 21 نوفمبر 2026.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الاتحاد الأفريقي لتطوير مسابقاته وتعزيز الجوانب التنظيمية والتجارية للبطولات القارية خلال السنوات المقبلة.

موتسيبي اجتماع كاف أمم إفريقيا باتريس موتسيبي مؤتمر موتسيبي

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