محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بقرية أبيوها ويستمع لمطالب المواطنين

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المركز التكنولوجي بقرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة الأداء، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المحلية والتيسير على المواطنين بالقرى .

وتفقد المحافظ مختلف المكاتب الخدمية بالمركز، والتي تضم مكاتب الشهر العقاري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والبريد، وعددًا من الجهات الحكومية الأخرى، حيث اطلع على آليات العمل، ووجه بضرورة الالتزام بسرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق التيسير على المواطنين ويرتقي بمستوى الأداء الحكومي.

وخلال الجولة، حرص اللواء كدواني على الالتقاء بعدد من المواطنين داخل المركز والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، كما استمع إلى أحد المواطنين الذي أنهى إجراءات التصالح، وأشاد بسرعة إنجاز المعاملات وحسن تنظيم العمل داخل المركز، داعيًا أهالي قريته والقرى المجاورة إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع يتيح تركيب العدادات الدائمة وتوصيل المرافق بصورة قانونية، بما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء، معربًا عن تقديره للمحافظ والعاملين بالمركز لما لمسه من سرعة في الأداء وتيسير الإجراءات.

كما التقى المحافظ بأحد المهندسين المدنيين المشرفين على منظومة التراخيص والتصالح، والذي أوضح أنه تعامل مع نحو ألف مواطن منذ بدء العمل بالمركز، مؤكدًا أن منظومة العمل شهدت تطورًا ملحوظًا أسهم في تقليص مدة إنهاء الإجراءات مقارنة بالفترات السابقة، بعد أن كانت تستغرق نحو 30 يومًا.

وأضاف أن كل قرية يتولى خدمتها مهندس مختص لإجراء المعاينات الميدانية الخاصة بصلاحية المواقع وطلبات التراخيص، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتيسير الإجراءات على المواطنين، موجهًا الدعوة للأهالي بسرعة التقدم بطلبات التصالح للاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة، وفي مقدمتها تقنين الأوضاع، وتركيب العدادات الدائمة، وتوصيل المرافق بصورة قانونية، وخفض تكلفة استهلاك الكهرباء.

ووجّه المحافظ بإعداد لوحات ووسائل إرشادية داخل المركز التكنولوجي تتضمن شرحًا مبسطًا لإجراءات التصالح والتراخيص والخدمات المقدمة، مع إبراز المزايا التي تعود على المواطنين من سرعة إنهاء الإجراءات، بما يسهم في رفع الوعي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات الحكومية.

واستجابةً لمطالب المواطنين والعاملين بالمركز، وجّه اللواء كدواني بتركيب أجهزة تكييف داخل المركز لتحسين بيئة العمل وتوفير سبل الراحة للمترددين، كما وافق على عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين، وكلف وحدة المتابعة بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين ومديريات الخدمات والجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ توجيهاته والتأكد من سرعة إنجازها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم ركائز الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وأوضح هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن المركز التكنولوجي يخدم نحو 100 ألف نسمة في 7 قرى و36 تابعًا، ويعد أحد المراكز الحيوية لتقديم الخدمات الحكومية بالمركز، مضيفًا أنه منذ بدء تشغيله في أغسطس الماضي، استقبل المركز أكثر من 500 طلب صلاحية موقع، وأصدر ما يزيد على 350 رخصة، فيما يستقبل يوميًا أكثر من 300 مواطن لإنهاء معاملاتهم والحصول على مختلف الخدمات.

وأوضحت صباح مرعي، مدير المركز التكنولوجي بقرية أبيوها، أن المركز يُعد مجمعًا خدميًا متكاملًا ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، ويقدم مختلف الخدمات الحكومية لأهالي القرى، حيث يغطي نطاق عمله قرى أبيوها، ومنسافيس وتوابعهما، ونزلة النخل، وبني محمد شعراوي وتوابعها، إلى جانب المطاهرة الشرقية والنويرات، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة وسرعة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وصباح مرعي مدير المركز التكنولوجي بقرية أبيوها.