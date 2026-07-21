مفتي الجمهورية مهنئا رئيس محكمة النقض بمنصبه: محكمة النقض تمثل قمة الهرم القضائي

قام الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بزيارة المستشار ربيع أحمد لبنة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه رسميًّا، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

مفتي الجمهورية يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة تولي منصبه الجديد

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن محكمة النقض تمثل قمة الهرم القضائي، وتؤدي رسالة وطنية رفيعة في توحيد المبادئ القانونية، وضمان حسن تطبيق القانون، بما يصون الحقوق والحريات، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.

وأشار إلى أن ما أرسته المحكمة عبر تاريخها من أحكام ومبادئ قضائية أسهم في إثراء الفقه القانوني المصري، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساسًا لاستقرار الدولة وبناء المجتمع.

من جانبه، أعرب المستشار ربيع أحمد لبنة، رئيس محكمة النقض، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أنها تجسد روح التعاون والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة المصرية.

وأشاد رئيس محكمة النقض بالدور الوطني والعلمي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين، وتعزيز الوعي الرشيد، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وأكد أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الدينية والقضائية بما يدعم استقرار المجتمع ويحقق المصلحة الوطنية.