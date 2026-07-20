فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. الشروط والأماكن

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة (إدارة التدريب)، عن فتح باب التقدم الورقي للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لها للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2026، ووفقاً لشرائح المجموع المحددة لتنظيم التقديم.

و​فيما يلي التفاصيل الكاملة للشروط، المواعيد، التوزيع الجغرافي للمدارس، والمستندات المطلوبة:

​أولاً: مواعيد التقديم حسب شرائح المجموع

و​لتجنب التكدس، تم تقسيم أيام التقديم الورقي بالمدارس بناءً على مجموع درجات الشهادة الإعدادية كالتالي:

​من 20 يوليو إلى 21 يوليو 2026: للحاصلين على مجموع من 280 إلى 260 درجة. ​من 22 يوليو إلى 26 يوليو 2026: للحاصلين على مجموع من 259 إلى 240 درجة. ​من 27 يوليو إلى 28 يوليو 2026: للحاصلين على مجموع من 239 إلى 230 درجة.

​وتقرر أن يكون الحد الأدنى المبدئي للقبول هو 230 درجة، ويكون القبول النهائي طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة وحسب الأعداد المطلوبة لكل مدرسة.

​ثانياً: شروط التقدم والقبول:

​الحصول على الشهادة الإعدادية لنفس عام التقدم (2026).

​دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

​أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة القاهرة.

​حسن السير والسلوك.

​التفرغ الكامل للدراسة.

​للبنات: اشتراط عدم الزواج طوال فترة الدراسة، وفي حال حدوث الزواج يتم الفصل تماماً.

​لا توجد أي استثناءات في القبول.

​معايير القبول والترشيح:

​ترتيب المتقدمين تنازلياً من أعلى المجاميع بعد التنسيق.

​اجتياز اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70% في كل مادة (يشمل: لغة عربية، لغة إنجليزية، حاسب آلي) بالإضافة إلى اختبار إملاء.

​اجتياز كشف الهيئة.

​اجتياز الكشف الطبي الشامل (بما يشمل تحليل المخدرات).

​ثالثاً: المستندات المطلوبة للتقديم

​أصل الشهادة الإعدادية.

​أصل شهادة الميلاد.

​عدد (6) صور شخصية حديثة.

​صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

​إقرارات التفرغ، وعدم الزواج (للبنات)، وباقي الإقرارات المعتمدة المطلوبة.

​وأوضحت المديرية إن تقديم أي مستند مزور يؤدي إلى إلغاء القبول نهائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

​رابعاً: المدارس المتاحة للتقديم (التوزيع الجغرافي)

​يمكن للراغبين تقديم طلباتهم في إحدى المدارس الـ 16 التالية التابعة للمديرية:

​مستشفى منشية البكري العام ​مستشفى عين شمس العام ​مستشفى حميات العباسية ​مستشفى صدر العباسية ​المستشفى الإيطالي ​مستشفى شبرا العام