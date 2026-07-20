مشى عكس .. القبض على قائد تروسيكل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله قائد سيارة "ملاكى" من قائد مركبة "تروسيكل" لقيامه بالسير عكس الإتجاه بإحدى المناطق بالإسكندرية والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها.



بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة الملاكى (مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) ، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة قسم شرطة مينا البصل خلال شهر أكتوبر 2025 قام قائد مركبة الـ"تروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارته محدثاً تلفيات بها ولاذ بالفرار.



أمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق.



تم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

