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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان هيخبط طفلة .. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سائق بشركة مياه بالبحيرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على موظف بشركة مياة بالبحيرة وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور من (سائق "بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالبحيرة" - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور)، بتضرره من (3 عمال – مقيمين بدائرة المركز)، لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته "تابعة للشركة المشار إليها".

 أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيادة المذكور السيارة برعونة وسرعة عالية، وكاد أن يصطدم بطفلة حال سيرها، فحدثت بينهم مشادة كلامية قاموا على إثرها بالتعدى عليه وإحداث تلفيات بالسيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى شركة مياة

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