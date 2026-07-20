تنكر بملابس نسائية.. ضبط المتهم بإنهاء حياة خياطة نجع حمادي بقنا



تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف ملابسات وهوية المتهم بإنهاء حياة خياطة داخل مسكنها، في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، حيث تبين أنه ارتدى ملابس نسائية ونقاب قبل الدخول إلى مسكن المجنى عليها، وأنهى حياتها وخرج دون أن يكتشف أمره أحد من الأهالى.

كما تبين أن المجنى عليها المتهم من أبناء محافظة سوهاج، وأن خلافات بينهما، وراء ارتكاب الجريمة، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل ارتكاب الجريمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، عثرت على جثة "خياطه "، بها طعنات داخل مسكنها في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتبين مصرع أمل.ع.ا، 46 عاما، بها عدة طعنات، داخل مسكنها بالقرب من مسجد اللواء بنطاق مدينة نجع حمادي.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.