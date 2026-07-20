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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه قنا ترد على شكوى أهالى"السلامية"بنجع حمادي

شركة مياه قنا
شركة مياه قنا

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حقيقة تداول شكوى أحد المواطنين بشأن معاناة أهالي قرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، من ضعف وانقطاع مياه الشرب، وأن المياه لا تصل إلى المنازل سوى ساعتين يوميًا خلال الفترة من الثالثة إلى الخامسة صباحًا، وهو ما تسبب في معاناة للأهالي على مدار الأشهر الماضية.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن قرية السلامية تتغذى من محطة مياه السلامية المدمجة بطاقة 120 لتر/ثانية، بالإضافة إلى محطة مياه السلامية النقالي بطاقة 50 لتر/ثانية.

وأكد بيان مياه قنا، أن تشغيل المياه بالقرية يتم بصورة منتظمة، ولا يتم قطع الخدمة إلا في حالات الأعطال الطارئة أو أثناء تنفيذ أعمال الصيانة المخططة، والتي يتم الإعلان عنها مسبقًا عبر الصفحة الرسمية للشركة.

وأضافت الشركة، أن ما قد يشعر به بعض المواطنين من ضعف في المياه خلال أوقات الذروة، خاصة بالمناطق الواقعة فى نهايات الشبكات أو المرتفعات، يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك، وليس نتيجة وجود انقطاع دائم للخدمة.

وأهابت شركة مياه الشرب بقنا، بمقدم الشكوى ضرورة فحص التوصيلة الخاصة بمنزله، والتأكد من احتمالية عدم وجود عطل أو سبب فني بالتوصيلة الداخلية، ربما قد يؤثر على وصول المياه، خاصة في ظل انتظام تشغيل الخدمة بالقرية.
 

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