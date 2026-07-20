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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كان بيخاف أعدي الشارع .. شاب يودع والده بكلمات تُبكي القلوب: مش عارف أكمل حياتي من بعده

الشاب ووالده
الشاب ووالده
محمد بدران

في مشهد إنساني مؤثر، ودّع شاب يُدعي أحمد أبوضيف والده الراحل برسالة حزينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أرفقها بصورة تجمعهما، استعاد من خلالها ذكريات لن تُنسى، كاشفًا عن حجم الحب والحنان الذي كان يجمعه بوالده، في منشور لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وقال أحمد إن هذه الصورة كانت دائمًا تثير بداخله الخوف من لحظة الفراق، موضحًا أنها التُقطت يوم 26 فبراير 2024، وكتب: "الصورة دي من يوم ما أخدتها وأنا خايف ومرعوب من اللحظة دي، وكنت بدعي ربنا إنها متجيش أو تمر عليه أبدًا."

واستعاد الشاب تفاصيل اليوم الذي التُقطت فيه الصورة، موضحًا أنه كان يبلغ من العمر 30 عامًا، وكان يحرص على أداء صلاة الفجر مع والده، قبل أن يتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية القريبة من المنزل، إلا أن والده كان يرفض أن يتركه يذهب بمفرده، رغم أن الجيم كان على الجانب الآخر من الشارع فقط.

وأضاف أن والده كان يصر على مرافقته حتى يتأكد من وصوله، ثم يظل على تواصل معه طوال فترة وجوده داخل صالة الألعاب الرياضية، ويتصل به ليعرف موعد انتهائه، قبل أن يذهب إليه بالسيارة ويعيده إلى المنزل، خوفًا عليه من عبور الطريق بمفرده.

وقال أحمد في رسالته: "كان عمري وقتها 30 سنة، ولكن قلبه وحنّيته كانوا أكبر من كل ده."، في إشارة إلى مدى اهتمام والده به، وحرصه الدائم على الاطمئنان عليه مهما بلغ من العمر.

وعبّر الشاب عن صعوبة تقبّل رحيل والده، مؤكدًا أن الفقد ترك بداخله فراغًا كبيرًا، لكنه يجد عزاءه في يقينه بأن والده في رحمة الله، بعدما عاش سنوات طويلة من التعب والكفاح.

وكتب في ختام رسالته: "أنا بجد مش عارف إزاي هكمل حياتي من بعده، بس اللي مصبرني إنه إن شاء الله في حياة البرزخ مستمتع أكتر ما كان معانا، وإن ربنا رحمه من الدنيا وأخده عنده عشان هو تعب فيها بما فيه الكفاية.. مع السلامة يا قلبي، وإلى لقاء بإذن الله."

واختتم منشوره بالدعاء لوالده، قائلًا: "لله ما أخذ وله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال."، في كلمات لامست مشاعر الآلاف من المتابعين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

رسالة وداع شاب يرثي والدة كلمات مؤثرة الاب والابن

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