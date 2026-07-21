بعد تداول فيديو الواقعة.. إجراءات حاسمة ضد سائق ميكروباص بموقف طهطا في سوهاج لاتهامه بالتعدي على بلوجر شهيرة

أثارت واقعة التعدي على بلوجر شهيرة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت تفاصيل ما تعرضت له داخل موقف سيارات الأجرة بمدينة طهطا، من خلال مقطع فيديو أظهر تعرضها للتعدي اللفظي وبدنيًا من قبل أحد سائقي الميكروباص، وسط تجمع عدد كبير من المتواجدين بالموقف، في مشهد كشف عن حالة من الفوضى وعدم السيطرة على الموقف.

وبحسب ما أكدته البلوجر، فإن الواقعة بدأت بسبب خلاف على قيمة الأجرة، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة كلامية انتهت وفق روايتها وما ظهر بالفيديو المتداول، بقيام السائق بالتعدي عليها لفظيًا وبدنيًا، بينما التف حولها عدد من الرجال داخل الموقف، دون أن يتمكن أحد من احتواء الموقف أو إنهاء الأزمة في بدايتها.

ماذا حدث؟

وعقب الواقعة، اتخذت البلوجر الإجراءات القانونية اللازمة، الأمر الذي أسفر عن تحرك رسمي من إدارة مواقف سيارات النقل الجماعي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وكشف الخطاب الرسمي الصادر عن إدارة مواقف سيارات النقل الجماعي والموجه إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنه تم التنبيه على المختصين بإيقاف سيارتين بأرقام محددة، لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من تاريخ الواقعة، وذلك لتراكم مخالفات نسبت إليهما وثبتت خلال زيارة ميدانية بتاريخ 19 يوليو 2026.

وأوضح الخطاب أن المخالفات شملت التلفظ على الركاب، إلى جانب إثارة الشغب والفوضى داخل الموقف، وذلك استنادًا إلى قرارات اللجنة العليا للإشراف على المواقف.

وأكدت البلوجر أنها حررت محضرًا بالواقعة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق، ومشددة على ضرورة توفير الحماية للمواطنين داخل مواقف السيارات، وعدم السماح بتكرار مثل هذه التصرفات.