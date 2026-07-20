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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غموض يحيط بوفاة فتاة شابة .. أمن سوهاج يكثف تحرياته لكشف ملابسات الحادث بطهطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لكشف ملابسات وفاة فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، عقب وصولها جثة هامدة إلى مستشفى طهطا العام، في واقعة أثارت حالة من الغموض، حيث تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، لحين استكمال الإجراءات القانونية وبيان سبب الوفاة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بوصول جثة فتاة تُدعى "أ. م"، 23 عامًا، وتقيم بإحدى قرى مركز طهطا، إلى مستشفى طهطا العام، بعدما قامت أسرتها بنقلها، دون معرفة ملابسات الوفاة حتى الآن.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة طهطا، إلى المستشفى، حيث تبين وصول الفتاة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى، وباشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص وجمع المعلومات، وسماع أقوال ذوي المتوفاة.

وذلك إلى جانب إجراء التحريات اللازمة، في محاولة لكشف الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كما تم إخطار جهات التحقيق المختصة، التي تولت مباشرة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التصريح بإجراء الفحوصات الطبية والتشريحية اللازمة، لبيان السبب الحقيقي للوفاة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي تنتظر فيه أسرة الفتاة نتائج التحقيقات والتقارير الطبية، للوقوف على الأسباب الكاملة التي أدت إلى وفاتها، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيق.

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