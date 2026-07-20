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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة عن تأخر بعض الخدمات: عايز تريليون جنيه كل سنة وبعدها حاسبوني على المستشفيات

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان  ، إن مشروع التأمين الصحي الشامل حلم يتمنى أن يتحقق وهو على قيد الحياة ، لما سيقدمه من خدمات لكافة المواطنين دون التمييز بين أحد .

ورد علي تأخر بعد الخدمات الصحية ، المقدمة للمواطنين ومدي رضاهم عن الخدمات الطبية قال وزير الصحة « عايز تيرليون جنيه سنوياً علي الأقل وبعدها حاسبوني علي المستشفيات ».

الإدارة العامة للمبادرات الصحية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول الإدارة العامة للمبادرات الصحية على شهادتي الآيزو “ISO 9001:2015” في نظام إدارة الجودة، و”ISO 10002:2018” في نظام إدارة الشكاوى ورضا المنتفعين. وتُعد هذه الإدارة أول إدارة عامة مستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تحقق هذا الإنجاز.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن هذا الإنجاز يعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز معايير الجودة والابتكار في كافة قطاعاتها، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف عبدالغفار أن الحصول على الشهادتين جاء بعد استيفاء جميع المتطلبات الدولية، وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة العمليات، مع تعزيز آليات قياس رضا المنتفعين والاستجابة السريعة لشكاواهم، في إطار استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم خدمات صحية بجودة عالمية.

iso وزير الصحة والسكان مشروع التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة المستشفيات

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