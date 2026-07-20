إعلامي الوزراء: استمرار وزارة الصحة في توزيع الكميات الكاملة من ألبان الأطفال المدعمة دون أي نقص أو تقليص

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار وزارة الصحة والسكان في صرف الكميات المقررة كاملة من ألبان الأطفال المدعمة على جميع منافذ الصرف، دون أي نقص أو تقليص.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت بشكل قاطع ما تم تداوله من شائعات حول تقليص الكميات المدعمة بزعم ترشيد الإنفاق، مؤكدة أن التوزيع يسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأن الكميات المتوافرة حاليًا تكفي لمدة 6 أشهر مقبلة، بما يلبي كل الاحتياجات الفعلية للمستحقين.

وأضافت الوزارة أنها تواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تغطية كاملة لمنظومة الصرف، وفي هذا السياق، أصدرت منشورًا رسميًا في بداية العام الجاري يقضي بصرف اللبن المدعم لحالات التوائم المتعددة.

وأشارت إلى تطوير منظومة الصرف بشكل جذري من خلال تسجيل المستحقين إلكترونيًا، والربط الإلكتروني مع منظومة قيد المواليد والوفيات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بكفاءة أعلى وعدالة تامة.

كما تضم منظومة صرف ألبان الأطفال المدعمة حاليًا أكثر من 1235 منفذ صرف موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى نحو 300 لجنة مميكنة لتقييم الحالات، مما يعزز من سرعة ودقة الوصول إلى المستفيدين، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أقرب منفذ صرف من خلال الاتصال بالخط الساخن 105.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بتوفير الدعم اللازم لصحة أطفال مصر، ووضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها.

ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد دائمًا على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات الصحيحة.