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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الرزق بعد أذان الفجر مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب البركة وتيسير الأمور

دعاء الرزق بعد أذان الفجر
دعاء الرزق بعد أذان الفجر
أحمد سعيد

يعد دعاء الرزق بعد أذان الفجر من الأدعية التي يستحب أن يحرص عليها كل مسلم يوميًا؛ لما لهذا الوقت المبارك من فضل عظيم، حيث يبدأ الإنسان يومه متضرعًا إلى الله لطلب الرزق الحلال، والبركة في المال، وتيسير الأمور، وسعة العيش، وقضاء الحوائج، وقد حثت الشريعة في مواضع كثيرة على اغتنام وقت الفجر بالإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، فهو من الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء، وفي السطور التالية نعرض أفضل أدعية الرزق بعد الفجر.

دعاء الرزق مستجاب

من أوقات الاستجابة هو الدعاء بين الأذان وإقامة الصلاة وخاصة صلاة الفجر حيث إن وقت الفجر من أفضل الأوقات التي يستحب فيها الإكثار من الذكر والدعاء.

ومن أفضل صيغ دعاء الفجر المستجاب أني يقول الداعي : “اللهم إنا نسألك في فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد، اللهم أنت أعلم بنا منا فوفقنا لما تحبه لنا”.

أفضل دعاء الرزق بعد صلاة الفجر

يُعد جوف الليل من أعظم الأوقات التي يقال فيها الدعوات وخاصة دعاء الرزق حيث يتنزل فيها فضل الله ورحمته على عباده، وفيه ترجى إجابة الدعوات وقبول الطاعات ومن أفضل الأدعية للرزق:

  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
  • اللهم ارزقني من واسع فضلك، وبارك لي في مالي وأهلي وعملي.
  • رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.
  • اللهم افتح لي أبواب رزقك ورحمتك وبركاتك.

أدعية جامعة لطلب الرزق الحلال

وردت أحاديث كثيرة عن الوقت الأفضل للدعاء وهو في الثلث الأخير من الليل ويتم احتساب هذا الوقت بتقسيم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على 3 أجزاء، ليأتي الأخير ليكون هو أفضل وقت للدعاء في الثلث الأخير من الليل.

وقد وردت أحاديث كثيرة تبين أن أفضل وقت للدعاء في الثلث الأخير من الليل لأنه أرجى الأوقات لإجابة الدعوات بعد منتصف الليل لذا يجب أن يحرص المسلمون على اغتنام هذا الوقت في الدعاء بصلاح الحال.

دعاء قضاء الحاجة بعد الفجر

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك في جوف هذا الليل المبارك أن تقضي حاجتي، وتفرج كربتي، وتيسر أمري، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقضِ لي ما في قلبي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واكتب لي الخير حيث كان، واصرف عني كل سوء، واجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية.

اللهم إن كانت حاجتي عندك قريبة فقربها، وإن كانت بعيدة فقربها بقدرتك، وإن كانت مستحيلة في نظري فهي عليك هينة، يا رب لا تردني خائبًا، ولا تحرمني لذة الإجابة، وارزقني ما أتمنى عاجلًا غير آجل، إنك على كل شيء قدير.

أدعية مستجابة لتفريج الهموم والكرب

وعن دعاء الفرج و دعاء تفريج الهموم ، وردت أدعية كثيرة من السنة النبوية لتفريج الهم والكرب يجب علينا اتباعها كما فعل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ومنها..

إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي).

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

دعاء الفرج القريب

الإكثار من الاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله، والدّعاء بالاسم الأعظم، ودعاء الكرب، ودعوة يونس عليه السّلام؛ لقوله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا*يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا*وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)،وقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).

دعوة ذو النّون إذ هو في بطن الحوت، (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)،لم يدعُ بها مسلم إلا استجاب الله له.

الدعاء، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: (ما من أحدٍ يدعو بدعاءٍ إلا آتاه اللهُ ما سأل ، أو كفَّ عنه من السوءِ مِثلَه ، ما لم يدعُ بإثمٍ ، أو قطيعةِ رَحِمٍ).

الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد رُوِي عن أبيّ بن كعب، قلت: (يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال : إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ). (اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

(اللهمَّ إني عبدُك ، وابنُ عبدِك ، وابنُ أمَتِك ، ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك ، عدلٌ في قضاؤكَ ، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسَك ، أو أنزلتَه في كتابِك ، أو علمتَه أحدًا من خلقِك ، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك ، أنْ تجعل القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي ، وشفاءَ صدري ، وجَلاءَ حزني ، وذهابَ همِّي وغمِّي)، من قاله أذهب الله همّه وغمّه وأبدله مكانه فرحًا.

(اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

(اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّ لَكَ الحمدُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ المنَّانُ بديعُ السَّمواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ يا حيُّ يا قيُّومُ).

الدعاء باسم الله العظيم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى. (اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ)، لو كان عليك مثل جبل صير دينًا أداه الله عنك.

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ).

آداب الدعاء المستجاب

وفي إطار توضح أهم آداب بداية الدعاء المستجاب، قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء أمر محبوب شرعًا وأن الله تعالى وعد عباده الإجابة في قوله تعالى «ادعوني أستجب لكم»، وقوله: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان».

وحدد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء ، عددا من آداب الدعاء المستجاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأمة آداب الدعاء ومنها:

  1. البدء بحمد الله والثناء عليه
  2. الصلاة على النبي
  3. تقديم طلبات الآخرة من العفو والعافية وحسن الخاتمة ورضا الله قبل طلب أمور الدنيا
  4. إظهار الافتقار والاضطرار والبكاء بين يدي الله
  5. أن يكون الدعاء مع التسليم التام لمراد الله سبحانه وتعالى
  6. ألا يتشبث العبد بتحقيق أمر بعينه لأن الله أعلم بمصلحة عباده
  7. تحري أوقات استجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل
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