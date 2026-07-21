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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القائم بالأعمال الأمريكي: مصر من أهم الاقتصادات الرقمية بالعالم ويمر بها 80% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا

القائم بالأعمال الأمريكي: مصر من أهم الاقتصادات الرقمية بالعالم ويمر بها 80% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا
القائم بالأعمال الأمريكي: مصر من أهم الاقتصادات الرقمية بالعالم ويمر بها 80% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا
أ ش أ

 أكد القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة روبرت سيلفرمان، أن مصر تعد واحدة من أهم الاقتصادات الرقمية في العالم.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها القائم بالأعمال الأمريكي اليوم /الثلاثاء/ خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه السفارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "من وادي السيليكون إلى وادي النيل".

وقال سيلفرمان إن مصر اتخذت خيارًا استراتيجيًا واضحًا، وهو الاستثمار في مستقبلها الرقمي، بفضل شبابها، وحكومتها الملتزمة بالتحول الرقمي، وموقعها الجغرافي المتميز عند ملتقى ثلاث قارات، مما يجعلها في وضع مثالي لقيادة الاقتصاد الرقمي الإقليمي.. مشيراً إلى أن أحد الأسباب هو أن قناة السويس تُشكل مركزًا رئيسيًا للتجارة البحرية، حيث تنقل جداول البيانات التي تمر عبر الكابلات ما يقارب 80% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا.

وأضاف أن مصر ليست مجرد لاعب إقليمي، بل هي لاعب عالمي في هذا المجال.. مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جعل الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية قصوى، تمامًا كما فعل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.

وأشار القائم بالأعمال إلى أن خطة عمل الرئيس ترامب للذكاء الاصطناعي تحدد استراتيجية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية له، وتصدير هذه التقنية الأمريكية الهامة إلى شركاء موثوقين مثل مصر.

ولفت إلى أن الرئيس ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا يُشجع صادرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، ويُنشئ برنامجًا لتصدير الذكاء الاصطناعي، لتوفير حزم تقنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تشمل الأجهزة والبرامج والخدمات السحابية والأمن السيبراني وتطبيقات خاصة بقطاعات محددة، إلى دول مثل مصر.

وأعرب عن رغبة الجانب الأمريكى فى تعزيز التعاون مع مصر وبناء شراكات فى هذا المجال.. معرباً عن اعتقاده أن دوافع الشراكة مع الولايات المتحدة قوية للغايةقائلا "نحن نقدم تكنولوجيا مبنية على معايير مفتوحة، وسيادة القانون، واحترام السيادة".

وأكد القائم بالأعمال الأمريكي أن المستقبل الرقمي سيُبنى على يد من يبادرون ويستثمرون ويلتزمون، ويستطيعون العمل مع شركائهم، فالولايات المتحدة، حكومتها وشركاتها ورواد أعمالها البارزون، ملتزمة جميعها بهذا الأمر تحديداً، أي بالعمل مع مصر كما كنا نفعل دائماً.

القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة روبرت سيلفرمان أهم الاقتصادات الرقمية السفارة الأمريكية بالقاهرة وادي السيليكون إلى وادي النيل

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