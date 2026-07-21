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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة 23 يوليو 2026.. الفئات المستفيدة وهل يحصل الموظفون على 3 أيام عطلة متتالية؟

اجازه
اجازه
محمد غالي

يبحث العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص عن موعد إجازة 23 يوليو 2026، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، وسط تساؤلات بشأن الفئات التي يشملها قرار الإجازة، وإمكانية امتدادها إلى ثلاثة أيام متواصلة بالتزامن مع العطلة الأسبوعية.

 

مجلس الوزراء يحسم موعد إجازة 23 يوليو 2026

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد القرار أن أعمال الامتحانات، حال انعقادها، ستستمر وفقا للمواعيد والجداول المقررة من الجهات المختصة، دون أي تغيير بسبب الإجازة.

الفئات المستفيدة من إجازة 23 يوليو 2026

يشمل قرار الإجازة الرسمية الفئات التالية:

* العاملون بالوزارات.
* العاملون بالمصالح الحكومية.
* العاملون بالهيئات العامة.
* العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
* العاملون بشركات القطاع العام.
* العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

أما العاملون بالقطاع الخاص، فمن المنتظر أن تصدر وزارة العمل قرارها المنظم للإجازة، وفقا لأحكام قانون العمل، مع تحديد ضوابط تطبيقها داخل منشآت القطاع الخاص.

هل تمتد الإجازة إلى 3 أيام متتالية؟

يحصل عدد كبير من الموظفين على عطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، خاصة من تكون إجازتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث يأتي جدول الإجازة كالتالي:

* الخميس 23 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
* الجمعة 24 يوليو: عطلة أسبوعية.
* السبت 25 يوليو: عطلة أسبوعية.

وبذلك تمتد الإجازة إلى ثلاثة أيام متصلة، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم صباح الأحد الموافق 26 يوليو 2026.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بعد انتهاء إجازة عيد ثورة 23 يوليو، يتبقى في جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 مناسبتان رسميتان هما:

* المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026.
* عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء القرارات التنفيذية الخاصة بكل مناسبة قبل موعدها بوقت كاف، لتحديد آلية تطبيق الإجازة على العاملين في مختلف قطاعات الدولة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بشأن الإجازة، مع إعلان الضوابط المنظمة لتطبيقها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب صدور قرار وزارة العمل الخاص بالعاملين في القطاع الخاص.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

تأتي إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، وتعد آخر الإجازات الرسمية المدرجة ضمن جدول العطلات الرسمية لهذا العام، على أن تعلن الحكومة تفاصيل تطبيقها قبل موعدها وفقا للإجراءات المتبعة.

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