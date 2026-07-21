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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأشيرة السعودية 2026.. عقوبات انتهاء صلاحية التأشيرة وشروط الحصول عليها

تأشيرة السعودية 2026
تأشيرة السعودية 2026
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين، خاصة الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، بالتعرف على أحدث ضوابط التأشيرات، والعقوبات المقررة على مخالفة أنظمة الإقامة، بالتزامن مع إطلاق المملكة خدمة تأشيرة الباقات السياحية، التي تستهدف تسهيل إجراءات السفر وتقديم تجربة متكاملة للزوار من خلال حجز التأشيرة والخدمات السياحية في باقة واحدة.

وفي الوقت نفسه، شددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة الدخول، مؤكدة أن البقاء داخل المملكة بعد انتهاء مدة التأشيرة يعرض المخالف لعقوبات نظامية تصل إلى الغرامة المالية والسجن والترحيل.

تأشيرة السعودية 2026

  عقوبة انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن مخالفة أنظمة الإقامة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول تعرض صاحبها للعقوبات التالية:

غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.
الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

  إطلاق تأشيرة الباقات السياحية

أعلنت الجهات السعودية بدء المرحلة التجريبية لخدمة تأشيرة الباقات السياحية، والتي تتيح للزائر الحصول على تأشيرة سياحية ضمن برنامج سفر متكامل، يجمع بين إصدار التأشيرة وحجز خدمات الرحلة في خطوة واحدة.

وتهدف الخدمة إلى تبسيط إجراءات السفر، وتوفير تجربة متكاملة للسائح منذ حجز الرحلة وحتى الوصول إلى المملكة.

تأشيرة السعودية 2026

  ماذا تشمل الباقة السياحية؟

تضم الباقة عددا من الخدمات الأساسية، أبرزها:

إصدار التأشيرة السياحية إلكترونيا.
حجز تذاكر الطيران ذهابا وعودة.
الإقامة في منشآت ضيافة سياحية مرخصة.
إمكانية إضافة البرامج والأنشطة والفعاليات السياحية.

  هل الخدمة متاحة للمصريين؟

أصبحت خدمة تأشيرة الباقات السياحية متاحة لمواطني 7 دول، من بينها مصر، بالإضافة إلى:

الأردن.
الهند.
باكستان.
إندونيسيا.
بنجلاديش.
المكسيك.

  رسوم تأشيرة الباقات السياحية

تبلغ الرسوم الإجمالية لإصدار التأشيرة 402.21 ريال سعودي، وتشمل:

رسوم إصدار التأشيرة.
رسوم وثيقة التأمين.

ويتم إصدار التأشيرة إلكترونيا بعد استكمال شراء الباقة والتحقق من البيانات، خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

  مدة صلاحية التأشيرة

تصل صلاحية تأشيرة الباقات السياحية إلى 3 أشهر من تاريخ السفر، وتسمح بدخول المملكة لمرة واحدة فقط.

تأشيرة السعودية 2026

  شروط الحصول على تأشيرة الباقات السياحية

حددت الجهات المختصة عددا من الضوابط للحصول على التأشيرة، من أبرزها:

أن تتضمن الباقة إقامة مؤكدة في فندق سياحي مرخص بتصنيف لا يقل عن 4 نجوم.
وجود حجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.
أن تشمل الباقة إصدار التأشيرة السياحية.
ألا تقل قيمة الباقة عن 4 آلاف ريال سعودي للمسافر البالغ خلال أول يومين.
إضافة 1000 ريال سعودي عن كل يوم إضافي بعد اليومين الأولين.
ألا تقل مدة الباقة عن يومين، وألا تزيد على 88 يوما.
أن تغطي الإقامة الفندقية كامل مدة الرحلة.
ألا تقل الفترة بين شراء الباقة وموعد السفر عن 48 ساعة.

  إلغاء الباقة السياحية

أوضحت الجهات السعودية أنه بعد إصدار التأشيرة لا يمكن إلغاء الباقة السياحية بصورة منفصلة، إذ يؤدي إلغاء الباقة إلى إلغاء التأشيرة تلقائيا، لذلك ينصح بمراجعة جميع بيانات الحجز والتأكد من صحتها قبل إتمام عملية الشراء.

وتأتي خدمة تأشيرة الباقات السياحية ضمن جهود المملكة لتطوير قطاع السياحة، وتيسير إجراءات دخول الزوار، من خلال توفير حلول رقمية متكاملة تسهم في تحسين تجربة السفر، ودعم مستهدفات رؤية السعودية في تنمية القطاع السياحي واستقطاب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم.

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