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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية البحرين والسعودية يبحثان آخر المستجدات الإقليمية

وزيرا خارجية البحرين والسعودية يبحثان آخر المستجدات الإقليمية
وزيرا خارجية البحرين والسعودية يبحثان آخر المستجدات الإقليمية
أ ش أ

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، آخر المستجدات الإقليمية وتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتداعياتها على أمن واستقرار المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومبادئ حسن الجوار.

و استعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي ، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية، وضمان الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، وتنسيق الموقف المشترك في مجلس الأمن الدولي إزاء القضايا والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود المستجدات الإقليمية الاعتداءات الإيرانية الآثمة

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