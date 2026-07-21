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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

البن المغشوش يغزو الأسواق.. 7 علامات تكشفه قبل أن يصل إلى فنجانك

البن المغشوش
البن المغشوش
أسماء عبد الحفيظ

مع الارتفاع المستمر في أسعار القهوة، انتشرت خلال الفترة الأخيرة شكاوى من مستهلكين حول تراجع جودة بعض أنواع البن، وهو ما أعاد الحديث عن البن المغشوش وطرق تمييزه قبل الشراء. ورغم أن إثبات الغش يحتاج إلى تحاليل معملية، فإن خبراء الصناعات الغذائية يؤكدون أن هناك مؤشرات تساعد المستهلك على اكتشاف البن منخفض الجودة أو الذي قد يكون مخلوطًا بمواد أخرى.

لماذا انتشر البن المغشوش؟

ارتفاع أسعار حبوب البن عالميًا دفع بعض ضعاف النفوس إلى خلط البن بمواد أقل سعرًا مثل الشعير المحمص أو الذرة المحمصة أو قشور البن، لتحقيق أرباح أكبر على حساب الجودة، خاصة في المنتجات مجهولة المصدر أو المباعة دون بيانات واضحة.

كشفت الشيف سارة الحافظ من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، عن 7 علامات تكشف البن المغشوش وتتمثل فيما يلي.

7 علامات قد تكشف البن المغشوش

1- رائحة ضعيفة أو غير مألوفة

البن الجيد يتميز برائحة قوية ونفاذة تبقى حتى بعد فتح العبوة. أما إذا كانت الرائحة خفيفة أو تشبه رائحة الحبوب المحمصة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على انخفاض الجودة أو وجود إضافات.

2- اختلاف واضح في لون البن

إذا لاحظت اختلافًا كبيرًا في لون الحبيبات أو الطحن داخل العبوة، فقد يشير ذلك إلى خلط البن بمكونات أخرى.

3- طعم باهت أو مرارة غير طبيعية

عند تحضير القهوة، قد يكون الطعم المسطح أو المرارة الزائدة أو النكهة الغريبة علامة على أن المنتج ليس بنًا نقيًا.

4- وجود شوائب

افحص البن جيدًا، فإذا وجدت أليافًا أو قطعًا خشنة أو حبيبات غير متجانسة، فقد يكون المنتج غير نقي.

5- سعر أقل بكثير من المعتاد

إذا كان سعر البن أقل بشكل لافت مقارنة بالأسعار السائدة في السوق، فهذه إشارة تستحق الحذر، لأن البن الخام شهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

6- عدم وجود بيانات على العبوة

تجنب شراء البن الذي لا يحمل اسم الشركة المنتجة أو تاريخ الإنتاج والصلاحية أو بيانات التواصل.

7- مصدر بيع غير موثوق

يفضل شراء البن من محامص معروفة أو علامات تجارية موثوقة، لأن المنتجات مجهولة المصدر تكون أكثر عرضة للغش.

هل يمكن التأكد من الغش في المنزل؟

لا توجد طريقة منزلية يمكنها إثبات أن البن مغشوش بشكل قاطع، كما أن الاختبارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست دقيقة علميًا. والطريقة الوحيدة للتأكد هي إجراء تحليل في معمل متخصص.

كيف تحمي نفسك؟

  • اشترِ البن من أماكن موثوقة.
  • لا تنخدع بالعروض المبالغ فيها.
  • تأكد من سلامة العبوة وبياناتها.
  • إذا أمكن، اشترِ البن حبًا كاملًا واطحنه عند الحاجة للحفاظ على جودته.
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