وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وفقا لما جاء عبر الفضائية المصرية الأولى أن المنحة الطبية المقدمة من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وتعكس قيم التضامن الإنساني والالتزام المشترك بدعم الأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مراسم تسلّم الشحنة بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، بحضور إليونور كاروا الوزيرة المنتدبة لشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية والمواطنين الفرنسيين بالخارج، وإريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، وكليمانس فيدال دو لا بلاش المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال الوزير إن هذه الشحنة، التي تضم 22 طنًا من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، تعزز قدرة المستشفيات المصرية على تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.

وأضاف أن الاستجابة الفرنسية منذ بداية الأزمة في غزة اتسمت بالسرعة والاستمرارية من خلال نشر السفينة الطبية الفرنسية قبالة سواحل العريش التي قدمت أكثر من ألف استشارة طبية وأجرت أكثر من 120 عملية جراحية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات متنوعة واستقبال حالات حرجة في المستشفيات الفرنسية.

وأكد أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الاستجابة الإنسانية العاجلة بل يمتد إلى شراكات مستدامة تشمل دعم منظومة الرعاية الصحية الأولية وتوسيع التأمين الصحي الشامل وبرامج صحة الأم والطفل، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الشراكة مع معهد جوستاف روسي لعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين بالأورام.

من جانبها.. أعربت إليونور كاروا عن تقدير فرنسا للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استقبال وعلاج نحو 100 جريح فلسطيني يوميًا، مؤكدة أن المنحة الجديدة تأتي لدعم المستشفيات المصرية وتخفيف المعاناة عن المدنيين في غزة.

وأشادت بجهود الحكومة المصرية والدكتور خالد عبد الغفار، مؤكدة التزام فرنسا بمواصلة حشد الدعم الدولي وتعزيز التعاون لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.

وفي السياق، حرص الوزير على تفقد محتويات الشحنة، موجها بسرعة توجيهها إلى المستشفيات المستفيدة لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين.