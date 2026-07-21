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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوبوف : خسائر ميدانية وأزمات لوجستية تضغط على القوات الروسية في ساحة القتال

الحرب
الحرب
عادل نصار

قال بوهدان بوبوف، كبير الباحثين بمركز أبحاث أوكرانيا المتحدة، إن هناك الكثير من المشكلات التي تواجه القوات الروسية على خط الجبهة، هذه المشكلات تتعلق بالخسائر على أرض المعركة ونقص إمدادات الوقود، وروسيا تدّعي الآن أنها تضم المزيد من الأراضي، وهذا أمر مستحيل بالنسبة إلى جيشها، ولذلك فهي تغيّر استراتيجيتها في الحرب، كما أن احتمالية فوزها بهذه الحرب ضعيفة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تحاول قصف المدنيين الأوكرانيين يوميًا، وقتل المدنيين، وقد قُتل حتى الآن 20 شخصًا على الأقل في آخر قصف لها، كل الناس يعانون من هذا القصف، كما تحاول روسيا إرهاب الشعب الأوكراني والضغط على الحكومة الأوكرانية لتقديم تنازلات خلال المفاوضات.

أوضح أن روسيا ستستمر في هذه الاستراتيجية، وستحاول تكثيف إنتاجها من الطائرات المسيّرة والصواريخ، والاستمرار في قصف أوكرانيا والمدن الكبرى داخلها.

ولفت إلى أنه قبل الشتاء، تريد روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، فهذا هو هدفها الرئيسي: إضعاف قوة الجيش الأوكراني، وإضعاف منشآت الطاقة والبنية التحتية للمياه، والتسبب في تدهور الظروف والأوضاع داخل أوكرانيا قبل حلول الشتاء.

أكد أن روسيا تريد من أوكرانيا أن تسحب قواتها من عدة مناطق، لكن أوكرانيا ترفض ذلك، لأن هذا الموقف ليس عادلًا بالنسبة إليها، ولن توافق أوكرانيا على الاحتلال الروسي أبدًا، ولن تمنحه أي شرعية.

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