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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المغرب يستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية

المغرب
المغرب
أ ش أ

تستضيف العاصمة المغربية الرباط قمة القوات البحرية الإفريقية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليو الجاري وتتناول أعمالها ثلاثة محاور رئيسية، هي الأمن البحري، والتعاون الإقليمي، والابتكار التكنولوجي.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه القمة، المنظمة من طرف البحرية الملكية، بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (NAVAF) وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (MARFORAF)، تعد إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.

وتضم هذه القمة إلى جانب البلدان الإفريقية، مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية، والبرازيل، وجمهورية كوريا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والأردن، ومالطا، والنرويج، وسلطنة عُمان، وهولندا والبرتغال، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وتركيا.

وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك، عن الجانب المغربي، اللواء بحري، محمد طحين، مفتش البحرية الملكية المغربية، والعميد عبد الله عثماني رئيس المكتب الثاني لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكيةالمغربيو ، وعن الجانب الأمريكي، بين زيف، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف، قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الفريق دانييل ل. شيبلي، قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.

وأوضح البيان أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض يقدمها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية المغربية، تتناول بصفة خاصة مبادرة العاهل المغربي الأطلسية، إلى جانب مختصين من البحرية الملكية المغربية.

وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة، من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا، وعلم المحيطات، والخرائطية، وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية، ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية، والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبته.

المغربية محاور رئيسية الأمن البحري والتعاون والابتكار التكنولوجي

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